Ал-Насър без Роналдо с пестелива победа

Отборът на Ал-Насър спечели срещу тима на Неом с минималното 1:0 в домакинството си от 25-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Трите точки запазиха първото място на победителите, докато съперникът им е в средата на временното класиране.
Иначе Ал-Насър днес бе без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който между две и четири седмици ще лекува контузия.
Ясно е колко ще отсъства Кристиано Роналдо
Самата победа дойде доста трудно и еднственото попадение падна дълбоко в добавеното време на срещата. Чак в 95-ата минута Жоао Феликс направи решителния пас към Мохамед Симакан, който донесе скъпоценните три точки.