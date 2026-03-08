Ал-Насър без Роналдо с пестелива победа

Отборът на Ал-Насър спечели срещу тима на Неом с минималното 1:0 в домакинството си от 25-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Трите точки запазиха първото място на победителите, докато съперникът им е в средата на временното класиране.

Иначе Ал-Насър днес бе без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който между две и четири седмици ще лекува контузия.

Самата победа дойде доста трудно и еднственото попадение падна дълбоко в добавеното време на срещата. Чак в 95-ата минута Жоао Феликс направи решителния пас към Мохамед Симакан, който донесе скъпоценните три точки.

This is what “Nassr” feels like 🎬💛 pic.twitter.com/xpTOQFcNae — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 7, 2026