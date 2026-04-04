Два гола на Роналдо дадоха шест точки аванс на Ал-Насър в шампионата

Кристиано Роналдо добави още две попадения в похода си към достигането на “кота 1000” при успеха на своя клубен отбор Ал-Насър с 5:2 в домакинството срещу тима на Ал-Найма от 27-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. С успеха селекцията на Жорже Жезус вече води с цели шест точки на върха в класирането пред тима на Ал-Хилал, който обаче е и с мач по-малко.

Ал-Найма пък е закотвен на дъното в класирането и изостава на цели 14 точки от първия на спасителния бряг Дамак.

Въпреки изразителния успех, началото на мача не бе особено позитивно за Роналдо и компания, които се видяха изоставащи в 44-ата минута, когато се разписа Ракан Раджех Алтулайхи.

44' | Al Nassr 0 - 1 Al Najma

Домакините обаче не се оттеглиха на почивката с пасив, като дори осъществиха пълен обрат, тъй като главният съдия назначи огромно добавено време на първата част от над десет минути.

45+7' | Al Nassr 1 - 1 Al Najma

Така в 8-ата минута на продължението Абдулах Ал Хамдан изравни, а в 9-ата бившата звезда на Ливърпул и Байерн (Мюнхен) Садио Мане даде аванс на домакините.

45+9' | Al Nassr 2 - 1 Al Najma

Второто полувреме отново не започна добре за Роналдо и компания, които инкасираха ново попадение в 47-ата минута, когато бразилецът Фелипе възстанови равенството.

47' | Al Nassr 2 - 2 Al Najma

Така се стигна до 56-ата минута, когато реферът отсъди дузпа в полза на домакините и Кристиано Роналдо се нагърби с изпълнението. “Супер Седем” нямаше как да сбърка и отново изведе своите напред.

Son 966e but en carrière, son 96e en 100 matchs de SPL…



56' | Al Nassr 3 - 2 Al Najma

В 74-ата минута Роналдо отново вдигна на крака стадиона в Рияд, давайки стабилен аванс от две попадения на Ал-Насър.

L'arbitrage a tué la réaction MAIS C'EST LE 967e BUT DU GOAT



74' | Al Nassr 4 - 2 Al Najma

По този начин интригата почти изчезна и в 5-ата минута на добавеното време Садио Мане също вкара втори гол, с който оформи крайния резултат.

В следващия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия отборът на Ал-Насър ще гостува на тима на Ал-Ахдуд. Срещата е на 11-ти април (събота) от 21:00 часа българско време. В същия ден само че от 19:00 часа Ал-Найма ще приеме Неом СК, за който се състезава бившият футболист на Лион и Арсенал - Александър Лаказет.