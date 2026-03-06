Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо

Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо

  • 6 март 2026 | 15:57
  • 965
  • 0
Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо

Контузията на Кристиано Роналдо е по-сериозна, отколкото в неговия клуб Ал-Насър са си мислели първоначално. Това призна треньорът на лидера в Саудитската лига Жорже Жезус. Поради тази причина нападателят ще пътува за Испания, за да проведе необходимото лечение.

Кристиано получи контузия в подколянното сухожилие по време на победата на своя отбор с 3:1 над Ал-Файха. След това излезе информация, че португалецът ще се възстановява между две и четири седмици, заради което е възможно да пропусне контролите на Португалия с Мексико и САЩ, които са съответно на 29 март и 1 април и представляват много важна част от подготовката на "мореплавателите" за Световното първенство. Сега Жезус не посочва колко време ще отсъства CR7.

“След направените тестове разбрахме, че контузията на Кристиано Роналдо е по-сериозна от очакваното. Кристиано сега ще пътува до Испания, както направиха и други играчи, когато бяха контузени. Неговата травма изисква лечение в Мадрид с личния му терапевт. Надяваме се да се върне бързо и да помогне на отбора”, заяви Жорже Жезус.

