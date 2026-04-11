  Роналдо пак бележи, а Ал-Насър спечели за 16-и пореден път

Роналдо пак бележи, а Ал-Насър спечели за 16-и пореден път

  • 11 апр 2026 | 23:00
Роналдо пак бележи, а Ал-Насър спечели за 16-и пореден път

Кристиано Роналдо заби своя гол номер 968 при победата с 2:0 на клубния си Ал-Насър в гостуването на тима на Ал-Ахдуд от 28-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Този успех запази аванса на върха в шампионата на победителите на пет точки пред преследвача Ал-Хилал, като тимът записа и своя 16-и пореден успех във всички турнири. Последното поражение на селекцията на Жорже Жезус дойде на 12-ти януари при 1:3 в дербито на върха срещу Ал-Хилал.

Според някои теории това може да се брои и за 962-рия гол на легендарния португалец, тъй като по-рано днес излезе спекулация за това до колко могат да бъдат смятани за официални шест от попаденията на “Супер Седем”, който обаче вече е много близо до голямата си цел и кота 1000.

Колко са головете на Кристиано Роналдо?
Колко са головете на Кристиано Роналдо?

Гостите съумяха да открият резултата в 15-ата минута, когато дойде и попадението на Роналдо.

След почивката неговият съотборник Жоао Феликс покачи преднината на Ал-Насър с ново попадение в 47-ата минута.

