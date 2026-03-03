Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Португалската звезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо е получил контузия на подколянно сухожилие в мача от първенството на Саудитска Арабия срещу Ал-Фейха, потвърдиха от клуба.

Двубоят се проведе на 28 февруари и завърши с победа на Ал-Насър с 3:1. Все още не е ясно колко време Роналдо ще се възстановява, но той вече е започнал рехабилитация.

Този сезон португалецът има 21 гола в 22 мача в СПЛ.

Ал-Насър сложи край на мистерията покрай Кристиано Роналдо

41-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена в историята на националните отбори, Европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство.

През декември 2022 година той се присъедини към Ал-Насър, а по време на кариерата си е играл и за Спортинг (Лисабон), Манчестър Юнайтед, Ювентус и Реал Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Imago