Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

  • 3 март 2026 | 21:39
  • 674
  • 0
Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Португалската звезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо е получил контузия на подколянно сухожилие в мача от първенството на Саудитска Арабия срещу Ал-Фейха, потвърдиха от клуба. 

Двубоят се проведе на 28 февруари и завърши с победа на Ал-Насър с 3:1. Все още не е ясно колко време Роналдо ще се възстановява, но той вече е започнал рехабилитация.

Този сезон португалецът има 21 гола в 22 мача в СПЛ

Ал-Насър сложи край на мистерията покрай Кристиано Роналдо
Ал-Насър сложи край на мистерията покрай Кристиано Роналдо

41-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена в историята на националните отбори, Европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство.

През декември 2022 година той се присъедини към Ал-Насър, а по време на кариерата си е играл и за Спортинг (Лисабон), Манчестър Юнайтед, Ювентус и Реал Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

  • 3 март 2026 | 21:45
  • 481
  • 1
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

  • 3 март 2026 | 22:41
  • 2671
  • 8
Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7064
  • 18
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2086
  • 1
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

  • 3 март 2026 | 20:37
  • 2637
  • 0
Емери: Не сме в добър период, но вярвам в играчите

Емери: Не сме в добър период, но вярвам в играчите

  • 3 март 2026 | 20:14
  • 802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7064
  • 18
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

  • 3 март 2026 | 22:41
  • 2671
  • 8
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2086
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 12464
  • 11
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 28248
  • 23
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 25314
  • 62