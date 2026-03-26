Кристиано Роналдо се завърна в Ал-Насър

Звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо се завърна в отбора. 41-годишният португалец се възстановяваше от контузия.

„Радвам се да се завърна! Всичко изглежда добре“, написа нападателят в своя официален профил в социалните мрежи.

През настоящия сезон Роналдо изигра 26 мача, в които отбеляза 22 гола и направи 4 асистенции.

Преди това беше обявено, че нападателят не е включен в състава на националния отбор на Португалия за предстоящия тренировъчен лагер. „Мореплавателите“ ще играе срещу Мексико на 29 март, а на 1 април срещу САЩ.

Следвай ни:

Снимки: Imago