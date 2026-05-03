  • 3 май 2026 | 23:59
Георги Миланов се контузи при загуба на Динамо (Б)

Динамо (Букурещ) загуби нещастно с 1:2 гостуването си на Университатя (Крайова) от 7-ия кръг на шампионския плейоф в Румъния. Мачът бе двойно разочарование за българския национал Георги Миланов, който също така напусна терена контузен в 73-тата минута.

Динамо пръв взе преднина в мача в 59-ата минута, благодарение на точен изстрел на Никита Стойоанов.

Радостта на гостите обаче бе кратка и в 61-вата минута Александру Чикалдау възстанови равенството.

Университатя направи пълен обрат и стигна до успеха с попадение на Стивън Нсимба в 91-вата минута на мача.

Това бе важна победа за състава от Крайова, който се върна на първото място в класирането с 45 точки. Динамо пък пропусна да врезе в топ 3 и остава на 4-тото място с 37 точки.

