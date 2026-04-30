Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026

  • 30 апр 2026 | 21:24
Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че вариант Иран да не участва на предстоящото Световно първенство е изключен.

Иран ще играе на Мондиал 2026. И, разбира се, ще играе в САЩ”, категоричен беше Инфантино.

Няма да преместят мачовете на Иран на Световното в Мексико

“Причината е проста. Ние трябва да се обединяваме, а футболът прави точно това: обединява хората”, добави босът на световната футболна централа.

Иран се класира за финалите на Световното първенство, но опасенията за сигурността и пътуванията около мачовете на иранците в САЩ накараха властите в Техеран да потърсят специални гаранции.

