Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Иран
  3. Държавният секретар на САЩ посочи какъв проблем може да има с иранското участие на Световното

Държавният секретар на САЩ посочи какъв проблем може да има с иранското участие на Световното

  • 24 апр 2026 | 12:12
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати не възразяват срещу участието на иранския отбор в предстоящото Световно първенство, но предупреди, че на някои членове на делегацията им може да бъде отказан достъп.

„Никой от САЩ не им е казал, че не могат да дойдат“, каза Рубио пред репортери на събитие в Белия дом, добавяйки, че „проблемът с Иран не би бил в техните спортисти. Проблемът би бил в някои от другите хора, които биха искали да дойдат, някои от които имат връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР). Може да не ги допуснем, но за самите спортисти няма проблем. Те не могат да доведат група терористи от КГИР в страната ни и да се преструват, че са журналисти и треньори“, заяви той.

Италия вместо Иран: човек на Тръмп с предложение към ФИФА
Италия вместо Иран: човек на Тръмп с предложение към ФИФА

Съединените щати определиха КГИР като чуждестранна терористична организация. Турнирът в САЩ, Канада и Мексико започва на 11 юни и продължава до 19 юли. Иран се класира за Световното първенство, но участието му многократно е поставяно под въпрос заради войната в страната. Трите мача на Иран в груповата фаза срещу Белгия, Нова Зеландия и Египет са насрочени да се проведат в Сиатъл и Лос Анджелис. ФИФА отхвърли искането на Иран за преместване на мачовете в Мексико. В сряда един от съветниците на Тръмп попадна в заглавията, като предложи Иран да бъде заменен на Световното първенство от Италия. Италианските политици отхвърлиха идеята.

Италианците отговориха на идеята за размяна с Иран
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Добри новини за Арсенал: Сака вероятно ще е на линия за първия полуфинал с Атлетико

Байерн отнесе глоба заради поведението на феновете в ШЛ

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Бензема отхвърли възможността да се завърне в Лион

Деко се срещна с агента на защитник на Реал Сосиедад

Лаутаро пропуска мача с Торино, завръща се срещу Парма

Виж всички

Водещи Новини

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

