Италианците отговориха на идеята за размяна с Иран

В Италия не гледат с добро око на идеята местният национален тим да заеме мястото на Иран на предстоящото Световно първенство. По-рано един от пратениците на Доналд Тръмп - Паоло Дзамполи, разкри, че е предложил въпросната рокада на президента на ФИФА Джани Инфантино заради войната. Спортният министър на Италия Андреа Абоди обаче не е съгласен с този план.

“Първо, предложеното от Дзамполи класиране на Италия по този начин е невъзможно, а второ - не е уместно. Не знам кое е по-важно, но класирането се печели на терена”, заяви Абоди пред “Скай Спортс”.

Засега иранците се подготвят за участие на форума в САЩ, Канада и Мексико. Там те са в група в Египет, Белгия и Нова Зеландия. И трите мача са в американски градове.

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

