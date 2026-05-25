Тъжният Деклан Райс след триумфа на Арсенал

Докато всички в Арсенал се наслаждаваха на триумфа си в Премиър лийг и вдигането на шампионската титла, един играч не беше на изцяло същата вълна. Вместо да сподели със същата страст момента със своите съотборници, Деклан Райс имаше проблем. Проблемът беше, че по това време любимият му Уест Хам изпадна.

Камерите уловиха как след края на двубоя на “артилеристите” срещу Кристъл Палас халфът чака новини от другите терени, където се решаваше съдбата на “чуковете”. Вижда се как Райс реагира негативно на информацията, че бившият му клуб не остава в елита.

Във финалния кръг Уест Хам трябваше да спечели срещу Лийдс и го направи (3:0), но по същото време прекият конкурент Тотнъм също взе трите точки - срещу Евертън (1:0), с което “чуковете” изпаднаха.

Деклан Райс постъпва в академията на Уест Хам като 14-годишен и играе за тима до 2023-та година, когато Арсенал го привлече срещу 100+5 млн. паунда.