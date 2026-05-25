Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Тъжният Деклан Райс след триумфа на Арсенал

Тъжният Деклан Райс след триумфа на Арсенал

  • 25 май 2026 | 09:42
  • 3179
  • 1

Докато всички в Арсенал се наслаждаваха на триумфа си в Премиър лийг и вдигането на шампионската титла, един играч не беше на изцяло същата вълна. Вместо да сподели със същата страст момента със своите съотборници, Деклан Райс имаше проблем. Проблемът беше, че по това време любимият му Уест Хам изпадна.

Камерите уловиха как след края на двубоя на “артилеристите” срещу Кристъл Палас халфът чака новини от другите терени, където се решаваше съдбата на “чуковете”. Вижда се как Райс реагира негативно на информацията, че бившият му клуб не остава в елита.

Във финалния кръг Уест Хам трябваше да спечели срещу Лийдс и го направи (3:0), но по същото време прекият конкурент Тотнъм също взе трите точки - срещу Евертън (1:0), с което “чуковете” изпаднаха.

Деклан Райс постъпва в академията на Уест Хам като 14-годишен и играе за тима до 2023-та година, когато Арсенал го привлече срещу 100+5 млн. паунда.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Толкова съм уморен

Гуардиола: Толкова съм уморен

  • 25 май 2026 | 05:02
  • 5799
  • 3
Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

  • 25 май 2026 | 04:33
  • 16319
  • 3
Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

  • 25 май 2026 | 04:02
  • 3292
  • 7
Карик: Трябва да продължим да се развиваме

Карик: Трябва да продължим да се развиваме

  • 25 май 2026 | 03:29
  • 3239
  • 2
„Супер Депор“ сложи край на 8-годишното изгнание и се завърна в Ла Лига

„Супер Депор“ сложи край на 8-годишното изгнание и се завърна в Ла Лига

  • 25 май 2026 | 02:56
  • 4885
  • 8
Монца и Антов са на един мач от завръщане в Серия "А"

Монца и Антов са на един мач от завръщане в Серия "А"

  • 25 май 2026 | 01:00
  • 2610
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 6866
  • 4
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 14086
  • 20
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 11031
  • 14
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 1899
  • 2
Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

  • 25 май 2026 | 09:18
  • 2535
  • 2
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 25695
  • 20