Босът на Милан ще уволнява наред след фиаското

В Милан предстои тотална революция. Ако собственикът Джери Кардинале изпълни намеренията си, крайните оценки за сезона ще бъдат тежко недостатъчни. За всички. Единствената възможна последица е радикална промяна. Вътрешните войни и прехвърлянето на отговорност през последните седмици доведоха до катастрофа. Публичните призиви за единство се оказаха маска за вътрешни разделения и постоянна конкуренция между различните фракции в клуба. Резултатът е ясен – Милан отново остана извън Шампионската лига за втора поредна година. Това е технически, финансов и имиджов провал, пише “Гадзета дело спорт” след фиаското срещу Каляри (1:2), оставила тима извън ШЛ.

Вчера агитката не показа никаква милост, след като подкрепяше отбора до последния съдийски сигнал. След края на мача Златан Ибрахимович напусна трибуните под охрана. Кардинале, който също беше на стадиона, чу и видя всичко, преди да си тръгне веднага след финалния сигнал. Феновете на Милан гръмко поискаха промени, а отборът, без да покаже и най-малък знак за реакция, потвърди необходимостта от коренна промяна. Ако преди мача изглеждаше, че вината ще падне само върху изпълнителния директор Фурлани, то след него всички отново се озоваха под прицел.

Провал

Присъдата е безпощадна: Милан ще играе в Лига Европа. Това е провал, както го определиха самите главни действащи лица, още преди да се е превърнал в реалност. Призракът вече е факт. Новият Милан ще има нови лица, които скоро ще станат познати, дори и без да излизат на терена. Обновяването ще засегне както клубната структура, така и състава. Смените ще започнат от изпълнителния директор. Изглежда, че столът, заеман в момента от Джорджо Фурлани – на поста от декември 2022 г., когато Милан премина от Elliott към RedBird – скоро ще има нов собственик.

Очаква се да си тръгне и спортният директор Игли Таре, архитектът на отбора. Заедно с него и техническият директор Монкада – всички вън. В следващите часове съдбата им ще стане официална. От късния следобед вчера собственикът на „росонерите“ Джери Кардинале е в Милано, като не е ясно докога ще остане. Преди мача с Каляри той обядва в луксозен хотел в компанията на съветника Ибрахимович (към когото феновете също имаха сериозни критики), Масимо Калвели (член на борда на директорите, който може да получи ключова роля в реорганизацията) и бранд директора Монтини. По-късно към тях се присъедини и техническият директор Монкада - също силно критикуван ръководител. Никой обаче не се появи пред медиите, за да поеме отговорност след катастрофалната загуба от „рособлу“.

Дневен ред

Предстоят напрегнати и динамични дни, в които Кардинале (от Милано или дистанционно) ще вземе окончателни решения, които ще преобърнат вътрешната структура на клуба и отбора. Позицията на треньора, който носи основна отговорност за вертикалния срив на тима, също е силно разклатена. Междувременно отговорност ще се търси от Таре за катастрофалния трансферен прозорец, в който бяха похарчени милиони без резултат, от техническия директор Монкада и от Фурлани, който е одобрил разходите.

Собственикът на Милан: Ще преразгледаме организацията в клуба, липсата на ШЛ ще е провал

