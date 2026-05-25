Ще има ли промяна и в Нюкасъл? Еди Хау разкри плановете си

Еди Хау се зарече да остане и да продължи битката като мениджър на Нюкасъл след разочароващия край на сезона в Англия. Вчерта тимът загуби с 0:2 от Фулъм и завърши кампанията на 12-то място в Премиър лийг, далеч от местата, даващи право на участие в европейските турнири.

“Свраките” бяха спечелиха седем точки от възможни девет преди последния двубой, но поражението сложи безличен край на трудна кампания.

“Моята отдаденост не се е променяла нито за миг — от първия ден до днес - заяви Хау. - Независимо за кого става дума, единството във футболния клуб е важно — от най-високото ниво до най-ниското. Нужни са сплотеност и общ план.“

След като стана ясно, че Джосеп Гуардиола си тръгва от Манчестър Сити, Хау вече е третият най-дълго задържал се мениджър във Висшата лига след Микел Артета и Марко Силва, който пък може да напусне Фулъм. Но фактът, че Фулъм изпревари Нюкасъл и завърши 11-ти, означава най-слабото класиране на отбора под ръководството на Хау.

Той пое състава през ноември 2021 г. и досега го е извеждал до 11-то, 4-то, 7-о и 5-о място. Хау спечели “Карабао Къп” с Нюкасъл през миналия сезон и изведе тима до участие в Шампионската лига, но след четири години и половина начело вече има предположения, че може би е време за промяна. Въпреки това 48-годишният специалист няма намерение да се оттегля.