Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Ще има ли промяна и в Нюкасъл? Еди Хау разкри плановете си

Ще има ли промяна и в Нюкасъл? Еди Хау разкри плановете си

  • 25 май 2026 | 09:29
  • 2372
  • 0

Еди Хау се зарече да остане и да продължи битката като мениджър на Нюкасъл след разочароващия край на сезона в Англия. Вчерта тимът загуби с 0:2 от Фулъм и завърши кампанията на 12-то място в Премиър лийг, далеч от местата, даващи право на участие в европейските турнири.

“Свраките” бяха спечелиха седем точки от възможни девет преди последния двубой, но поражението сложи безличен край на трудна кампания.

“Моята отдаденост не се е променяла нито за миг — от първия ден до днес - заяви Хау. - Независимо за кого става дума, единството във футболния клуб е важно — от най-високото ниво до най-ниското. Нужни са сплотеност и общ план.“

След като стана ясно, че Джосеп Гуардиола си тръгва от Манчестър Сити, Хау вече е третият най-дълго задържал се мениджър във Висшата лига след Микел Артета и Марко Силва, който пък може да напусне Фулъм. Но фактът, че Фулъм изпревари Нюкасъл и завърши 11-ти, означава най-слабото класиране на отбора под ръководството на Хау.

Той пое състава през ноември 2021 г. и досега го е извеждал до 11-то, 4-то, 7-о и 5-о място. Хау спечели “Карабао Къп” с Нюкасъл през миналия сезон и изведе тима до участие в Шампионската лига, но след четири години и половина начело вече има предположения, че може би е време за промяна. Въпреки това 48-годишният специалист няма намерение да се оттегля.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Толкова съм уморен

Гуардиола: Толкова съм уморен

  • 25 май 2026 | 05:02
  • 5795
  • 3
Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

  • 25 май 2026 | 04:33
  • 16314
  • 3
Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

  • 25 май 2026 | 04:02
  • 3292
  • 7
Карик: Трябва да продължим да се развиваме

Карик: Трябва да продължим да се развиваме

  • 25 май 2026 | 03:29
  • 3239
  • 2
„Супер Депор“ сложи край на 8-годишното изгнание и се завърна в Ла Лига

„Супер Депор“ сложи край на 8-годишното изгнание и се завърна в Ла Лига

  • 25 май 2026 | 02:56
  • 4885
  • 8
Монца и Антов са на един мач от завръщане в Серия "А"

Монца и Антов са на един мач от завръщане в Серия "А"

  • 25 май 2026 | 01:00
  • 2609
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 6855
  • 4
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 14073
  • 20
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 11024
  • 14
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 1898
  • 2
Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

  • 25 май 2026 | 09:18
  • 2531
  • 2
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 25690
  • 20