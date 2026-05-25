Уест Хам с обръщение след изпадането

От Уест Хам излязоха с официално обръщение след провала в Премиър лийг. Тимът изпадна от елита, след като в последния кръг не успя да задмине Тотнъм и финираша на 18-та позиция. Ръководството изразява увереност да се бори за завръщане още след година, както тимът го направи при предишното си изпадане през 2011 г. Засега няма и информация дали мениджърът Нуно Еспирито Санто ще запази поста си.

Ето какво пишат от Уест Хам

Потвърждението на изпадането ни от Премиър лийг е тъжен и болезнен момент за Уест Хам.

Клубът иска искрено да благодари на всеки един от своите привърженици за постоянната и вярна подкрепа през целия този изключително труден и разочароващ сезон.

В крайна сметка ние не оправдахме тази подкрепа. Простата истина е, че не бяхме достатъчно добри. Сега трябва да приемем последствията от този провал с честност, прозрачност и решителност да поправим нещата, да се пренастроим и да изградим отбора наново.

Уест Хам е футболен клуб, чиято уникална идентичност не се определя от успехите или неуспехите на терена, а от ценностите и традициите на нашите корени в източен Лондон, както и от духа на хората, които носят бордо-сините цветове в сърцата си. Клубът осъзнава колко труден е бил този сезон за тях и знае, че трябва да предприеме стъпки, за да възстанови чувството на гордост, вяра и увереност.

Както сме правили и преди, ще се борим с всичко, което имаме, за да се завърнем още от първия опит в елита на английския футбол. Усилената работа, за да превърнем тази цел в реалност, започва незабавно.

