Шефът на иранския футбол първо получи виза, но после не бе допуснат в Канада за конгреса на ФИФА

Канада отказа влизане в страната на президента на Иранската футболна асоциация Мехди Тадж, който пътува за Северна Америка за конгреса на ФИФА и за други срещи във Ванкувър. Той е получил виза в понеделник, но тя е била отнета на следващия ден заради негови връзки с Революционната гвардия, която Канада счита за терористична групировка. Имиграционните служби на северноамериканската страна заявиха, че по принцип не коментират отделни случаи, но като цяло настоящи и бивши членове на Революционната гвардия не са допускани в Канада.

Конгресът на ФИФА е по-късно днес във Ванкувър, който ще приеме мачове от Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Иран се класира и трябва да играе с Нова Зеландия, Белгия и Египет в Лос Анджелис и Сиатъл, но все още не е ясно дали страната ще бъде представена на турнира. Тадж не получи виза и за жребия за Световното първенство, който бе проведен през есента във Вашингтон.

Снимки: Gettyimages