Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Шампионската лига не е виждала такова падение на Милан и Ювентус

Шампионската лига не е виждала такова падение на Милан и Ювентус

  • 25 май 2026 | 10:32
  • 1998
  • 0

С общо 20 финала и девет титли от КЕШ/Шампионска лига Милан и Ювентус са сред водещите тимове в историята на европейския клубен футбол. Сега обаче се случи нещо, което футболът не е виждал от дълго време насам: нито един от двата италиански гранда няма да е в турнира през идния сезон.

Милан и Юве останаха извън топ 4 на завършилото първенство в Серия “А”, заради което ще трябва да се доказват в Лига Европа. Историята показва, че откакто турнирът носи името Шампионска лига(1992/93), сред участниците винаги е имало поне един от двата отбора.

За последно нито “росонерите”, нито “бианконерите” бяха част от най-силния клубен турнир през сезон 1991/92. Тогава (1990/91) Ювентус беше завършил чак седми в Калчото, а Милан (завършил втори) изтърпяваше наказание в евротурнирите заради отказа си да доиграе двубоя срещу Марсилия от четвъртфиналите на КЕШ през пролетта на 1991 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Толкова съм уморен

Гуардиола: Толкова съм уморен

  • 25 май 2026 | 05:02
  • 5802
  • 3
Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

  • 25 май 2026 | 04:33
  • 16332
  • 3
Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

  • 25 май 2026 | 04:02
  • 3293
  • 7
Карик: Трябва да продължим да се развиваме

Карик: Трябва да продължим да се развиваме

  • 25 май 2026 | 03:29
  • 3241
  • 2
„Супер Депор“ сложи край на 8-годишното изгнание и се завърна в Ла Лига

„Супер Депор“ сложи край на 8-годишното изгнание и се завърна в Ла Лига

  • 25 май 2026 | 02:56
  • 4888
  • 8
Монца и Антов са на един мач от завръщане в Серия "А"

Монца и Антов са на един мач от завръщане в Серия "А"

  • 25 май 2026 | 01:00
  • 2615
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 6882
  • 4
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 14115
  • 20
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 11061
  • 14
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 1910
  • 2
Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

  • 25 май 2026 | 09:18
  • 2550
  • 2
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 25712
  • 20