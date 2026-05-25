Шампионската лига не е виждала такова падение на Милан и Ювентус

С общо 20 финала и девет титли от КЕШ/Шампионска лига Милан и Ювентус са сред водещите тимове в историята на европейския клубен футбол. Сега обаче се случи нещо, което футболът не е виждал от дълго време насам: нито един от двата италиански гранда няма да е в турнира през идния сезон.

Милан и Юве останаха извън топ 4 на завършилото първенство в Серия “А”, заради което ще трябва да се доказват в Лига Европа. Историята показва, че откакто турнирът носи името Шампионска лига(1992/93), сред участниците винаги е имало поне един от двата отбора.

За последно нито “росонерите”, нито “бианконерите” бяха част от най-силния клубен турнир през сезон 1991/92. Тогава (1990/91) Ювентус беше завършил чак седми в Калчото, а Милан (завършил втори) изтърпяваше наказание в евротурнирите заради отказа си да доиграе двубоя срещу Марсилия от четвъртфиналите на КЕШ през пролетта на 1991 г.