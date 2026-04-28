ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

  • 28 апр 2026 | 13:33
ФИФА ще проведе своя редовен годишен конгрес в канадския град Ванкувър в четвъртък. Рутинното заседание е с по-голяма тежест през тази година, защото Световното първенство в Северна Америка това лято крие още няколко неизвестни при първото си издание с 48 участници.

Най-големият Мондиал в историята ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Мащабът на провеждането на турнира в Северна Америка, изпълнен с пътувания на дълги разстояния, различни данъчни режими и значителни оперативни изисквания, предизвика безпокойство сред някои участващи държави.

В УЕФА се опасяват, че някои европейски асоциации може да са на загуба от участието си, ако отборите им не достигнат до директните елиминации в състезанието. Очаква се от ФИФА да посочат безпрецедентната търговска сила на турнира, като ще има и увеличение на наградния фонд и плащанията към тимовете. От световната футболна централа са категорични, че този нов формат ще даде възможност за изява и на по-малките футболни държави, а не е средство за преразпределение на парите от водещите сили в спорта.

Участието на Иран на Мондиал 2026 е един от най-важните въпроси, който ще бъде разгледан от ФИФА. Страната се класира за финалите на Световното първенство, но опасенията за сигурността и пътуванията около мачовете на иранците в Съединените щати накараха властите в Техеран да потърсят специални гаранции. От ФИФА отхвърлиха възможността за всякаква промяна в програмата, заявявайки, че се очаква отборите да играят по план. Очаква се достъпът до визи и ограниченията за пътуване също да бъдат внимателно наблюдавани от властите в САЩ и цяла Северна Америка.

В световната футболна централа се надяват това да бъде най-доходоносното Световно първенство в историята, прогнозирани приходи от над 13 милиарда долара за текущия период. Турнирът това лято ще се играе в няколко часови зони в САЩ, Мексико и Канада.

Междувременно ФИФА планира да въведе ново правило за изчистване на жълтите картони на Световното първенство в Северна Америка през лятото, съобщават водещите световни медии.

Съветът на ФИФА ще проведе среща днес, на която ще бъдат обсъдени нови правила за първото издание с 48 отбора в историята на турнира. Това включва допълнителна възможност да бъдат изчистени натрупани официални предупреждения, за да бъде намален шансът играчите да пропуснат мачове от елиминационната фаза.

В досегашните Мондиали жълтите картони се премахваха след четвъртфиналите, но ФИФА смята да въведе нов прозорец, в който това да се случва - веднага след груповата фаза, ако това бъде одобрено от Съвета.

Футболист с два жълти картона обикновено изтърпява наказание от един мач, а с разширяването на надпреварата от това лято с допълнителния елиминационен кръг (1/16-финалите), играчите ще имат по-голям риск да натрупат две предупреждения преди изчистването за четвъртфиналите.

При новото правило два жълти картона в трите мача от груповата фаза ще носят наказание, като същото важи и за трите кръга между 1/16-финалите и 1/4-финалите, и от 1/4-финалите до финала.

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

