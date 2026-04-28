ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

ФИФА ще проведе своя редовен годишен конгрес в канадския град Ванкувър в четвъртък. Рутинното заседание е с по-голяма тежест през тази година, защото Световното първенство в Северна Америка това лято крие още няколко неизвестни при първото си издание с 48 участници.

Най-големият Мондиал в историята ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Мащабът на провеждането на турнира в Северна Америка, изпълнен с пътувания на дълги разстояния, различни данъчни режими и значителни оперативни изисквания, предизвика безпокойство сред някои участващи държави.

📍Vancouver, Canada



This week, the 76th FIFA Congress comes to Vancouver.



And this summer, the biggest ever @FIFAWorldCup will follow 🏆 pic.twitter.com/UmX3k3iMko — FIFA (@FIFAcom) April 27, 2026

В УЕФА се опасяват, че някои европейски асоциации може да са на загуба от участието си, ако отборите им не достигнат до директните елиминации в състезанието. Очаква се от ФИФА да посочат безпрецедентната търговска сила на турнира, като ще има и увеличение на наградния фонд и плащанията към тимовете. От световната футболна централа са категорични, че този нов формат ще даде възможност за изява и на по-малките футболни държави, а не е средство за преразпределение на парите от водещите сили в спорта.

Участието на Иран на Мондиал 2026 е един от най-важните въпроси, който ще бъде разгледан от ФИФА. Страната се класира за финалите на Световното първенство, но опасенията за сигурността и пътуванията около мачовете на иранците в Съединените щати накараха властите в Техеран да потърсят специални гаранции. От ФИФА отхвърлиха възможността за всякаква промяна в програмата, заявявайки, че се очаква отборите да играят по план. Очаква се достъпът до визи и ограниченията за пътуване също да бъдат внимателно наблюдавани от властите в САЩ и цяла Северна Америка.

Италианците отговориха на идеята за размяна с Иран

В световната футболна централа се надяват това да бъде най-доходоносното Световно първенство в историята, прогнозирани приходи от над 13 милиарда долара за текущия период. Турнирът това лято ще се играе в няколко часови зони в САЩ, Мексико и Канада.

Междувременно ФИФА планира да въведе ново правило за изчистване на жълтите картони на Световното първенство в Северна Америка през лятото, съобщават водещите световни медии.

Съветът на ФИФА ще проведе среща днес, на която ще бъдат обсъдени нови правила за първото издание с 48 отбора в историята на турнира. Това включва допълнителна възможност да бъдат изчистени натрупани официални предупреждения, за да бъде намален шансът играчите да пропуснат мачове от елиминационната фаза.

FIFA is expecting to agree to wipe all yellow cards at the end of the World Cup group stages and the quarter-finals to reduce danger of players missing knockout matches.



The new rules around suspensions for accumulated bookings at this year’s tournament in the United States,… pic.twitter.com/crMyQtKsBW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 27, 2026

В досегашните Мондиали жълтите картони се премахваха след четвъртфиналите, но ФИФА смята да въведе нов прозорец, в който това да се случва - веднага след груповата фаза, ако това бъде одобрено от Съвета.

Футболист с два жълти картона обикновено изтърпява наказание от един мач, а с разширяването на надпреварата от това лято с допълнителния елиминационен кръг (1/16-финалите), играчите ще имат по-голям риск да натрупат две предупреждения преди изчистването за четвъртфиналите.

При новото правило два жълти картона в трите мача от груповата фаза ще носят наказание, като същото важи и за трите кръга между 1/16-финалите и 1/4-финалите, и от 1/4-финалите до финала.