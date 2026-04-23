Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Италия
  3. Италия вместо Иран: човек на Тръмп с предложение към ФИФА

  • 23 апр 2026 | 09:40
  • 357
  • 0
Италия вместо Иран: човек на Тръмп с предложение към ФИФА

Високопоставен пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп е поискал от ФИФА националният тим на Италия да заеме мястото на този на Иран на идния Мондиал, твърди “Файненшъл Таймс”. Идеята е предизвикала сериозно дипломатическо напрежение, включващо „обиден съюзник“ като Италия и „обявен противник“ като Иран, допълват от изданието

Въпросният човек на Тръмп е Паоло Замполи, който е отправил предложението директно към президента на ФИФА Джани Инфантино. Преди това той е запознал с идеята си и държавния глава на САЩ.

„Потвърждавам, че предложих на Тръмп и Инфантино Италия да замени Иран на Мондиала. Аз съм италианец и би било мечта да видя “скуадра адзура" на турнир, организиран в САЩ. С четири световни титли те имат историята, която оправдава подобно участие“, заявява Замполи пред “Файненшъл Таймс”.

Основната цел на инициативата е била да се подобрят отношенията между Тръмп и италианския премиер Джорджия Мелони, които се влошиха заради конфликта с Иран и критиките на американския президент към папа Лъв XIV.

Въпреки появилите се по-рано информации, че Иран може да бойкотира турнира след военните удари на САЩ и Израел, от федерацията на страната излязоха с официална позиция, че отборът ще участва.

Италианците пък пропуснаха да се класират след поражение от Босна и Херцеговина във финален плейофен мач.

Следвай ни:

