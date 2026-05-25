11-те на Черно море и Арда - решаващ бой в квартал "Чайка"

Станаха ясни стартовите състави на Черно море и Арда (Кърджали) за двубоя от XXXVI кръг на efbet Лига. При успех "моряците" на Илиан Илиев ще си гарантират бараж за Лига на конференциите. При победа на тима на Александър Тунчев ще чака новини от дербито на Пловдив.

Черно море 0:0 Арда (Кърджали)

Стартовите състави:

Черно море: 81. Кристиан Томов, 4. Росен Стефанов, 8. Асен Дончев, 10. Асен Чандъров, 15. Дани Мартин, 19. Георги Лазаров, 24. Давид Телеш, 28. Влатко Дробаров, 39. Николай Златев, 50. Ертан Томбак, 71. Васил Панайотов.

Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 6. Пламен Крачунов, 11. Андре Шиняшики, 18. Джелал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев, 30. Уилсън Самаке, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен.