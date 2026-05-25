Спалети: На Ювентус му липсва характер

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети не бе щастлив след равенството 2:2 в дербито с Торино. Тимът му държеше победата в ръцете си, като водеше с два гола, но отново не успя да спечели и завърши сезона с поредно разочарование. Към това трябва да прибавим и факта, че "бианконерите" останаха извън топ 4 и няма да играят в Шампионската лига. Наставникът заяви, че на този състав му липсва характер.

„Аз съм треньорът, който трябва да анализира случилото се. Държахме мача в ръцете си; именно в такива срещи се вижда характерът на хората и какви сме отвътре. В мачове като този търсиш нещо повече. Не е едно и също да имаш две точки повече или две по-малко“, започна Спалети

Юве изпусна победата срещу Торино в мач без значение, белязан от скандал и закъснение

Сега предстои интересно трансферно лято, като се очаква Юве да е доста активен и да подсили сериозно състава си за следващия сезон.

„Това е, което всички очакват, и е правилното нещо. Длъжни сме да играем с високо вдигната глава срещу всеки. Целта е да създадем отбор на високо ниво, за да запълним празнините, които видяхме през последните шест-седем месеца. Мисля, че характерът винаги прави разликата. Понякога характерите се събират. Това е нещо, което има също толкова голяма тежест, колкото физическата сила и техниката. Главата на футболиста, която не се променя срещу определени отбори. Той може да спечели или да загуби, но винаги има една и съща нагласа“, продължи специалистът.

„Всеки има съмнения относно представянето си, когато излиза на терена. Когато останеш обвързан с тези съмнения, ставаш несигурен, затова трябва да се освободиш от тях и да взимаш решения. Това е решението. Всеки има съмнения, но трябва да се вземе решение. Ако имаш твърде много съмнения, нямаш достатъчно характер и не можеш да играеш за Ювентус, защото това е, което прави разликата. Характерът не се учи. Можеш да преподаваш тактика и техника, но характерът се учи трудно. Имахме своите възходи и падения“, допълни италианецът.

Следователно Ювентус ще трябва да купува играчи с повече характер на пазара.

„Това са неща, които обсъждаме с Комоли и останалите. Нуждаем се от играчи, които повишават нивото на характер. Ето защо понякога играхме страхотни мачове, а друг път потъвахме като камък. Понякога нямахме и късмет, защото пропуснахме дузпи в ключови мачове. Миналия сезон те се класираха за Шампионската лига благодарение на отбелязана дузпа срещу Venezia. Този сезон имахме някои грешни мачове, но не много. В някои не постигнахме резултат, но отборът тренираше добре, както и тази седмица, въпреки че всичко, което чувахме, беше, че ще бъде провал. Беше правилно да дам почивка на играчите за един ден, защото сред цялото това напрежение те трябва да се чувстват и свободни. Има толкова много емоции, мачове и напрежение. За да ги нараня по-малко, не виждам друго действие освен да им дам почивка, и това беше правилният избор.“

Срещата бе белязана и от скандал, тъй като фенове на двата тима се биха преди мача, а има и тежко пострадал.

„Всички чакаме новини от болницата, надявайки се, че този фен ще се възстанови възможно най-скоро.Ако обаче в деня преди мача абсурдни изявления забраняват носенето на черно-бяло по трибуните, тогава проблемът е в тези, които казват, че някои цветове трябва да бъдат изключени, защото в крайна сметка сами си вредим. С всички усилия, които полагаме за подобряване на футбола. Тази вечер имаше хиляди деца и да кажеш на едно дете, че не може да носи черно-бял шал, е абсурдно и трябва да се противопоставим на това, защото не е редно“, завърши Спалети.

Снимки: Gettyimages