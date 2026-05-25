След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

Българският ЦСКА може да срещне португалския гранд Бенфика, ако преодолее първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това стана ясно, след като Спортинг (Лисабон) изненадващо загуби финала за Купата на Португалия от Торензе. Това означава, че скромният втородивизионен тим ще заеме квота в груповата фаза на Лига Европа, а грандът Бенфика ще започне участието си в клубните турнири от втория кръг.

Там Бенфика ще бъде тимът с най-висок коефициент от 90.000. Иначе “орлите” завършиха на трето място в Лига Португал, като не записа нито една загуба през сезона в първенството. Тази година отборът участва в Шампионска лига, където отпадна на 1/16-финалите от Реал Мадрид.

От останалите съперници на ЦСКА във втория предварителен кръг само два не са все още ясни.