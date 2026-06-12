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Световно Първенство 2026: Канада - Босна и Херцеговина
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  3. Начало на мача: Канада 0:0 Босна и Херцеговина (гледайте тук)

Начало на мача: Канада 0:0 Босна и Херцеговина (гледайте тук)

  • 12 юни 2026 | 22:02
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Националните отбори на Канада и Босна и Херцеговина играят при резултат 0:0 в Торонто в първия си мач от група „B“ на Мондиал 2026. Двубоят е исторически, тъй като е дебютен за „кленовите листа“ като домакини на Световно първенство.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
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Любопитното е, че и двата състава са подредени в 4-4-2. Джеси Марш се е доверил на Джонатан Дейвид и Тани Олувасей в атаката на канадците, а Сергей Барбарез се е доверил на Ермедин Демирович и Йово Лукич в нападението на босненците. За съжаление, на пейките са двете големи звезди на двата тима – Алфонсо Дейвис и Един Джеко, заради техните скорошни контузии.

Още в първите пет минути балканците отправиха два удара, но изпълненията на Амар Мемич и Лукич се оказаха неточни.

КАНАДА - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 0:0

Канада: Крепьо, Джонстън, Де Фужероле, Корнелиус, Лария, Бюканън, Исмаел Коне, Еустакио, Лиъм Милър, Джонатан Дейвид, Олувасей

Босна и Херцеговина: Никола Васил, Дедич, Катич, Мухаремович, Коласинак, Байрактаревич, Башич, Тахирович, Мемич, Демирович, Лукич

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