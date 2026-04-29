Дузпата за Байерн беше пресилена, смята бивш рефер

Бившият испански рефер Едуардо Итуралде Гонсалес, който сега работи като анализатор за “Кадена Сер”, смята, че дузпата, отсъдена в полза на Байерн (Мюнхен) срещу Пари Сен Жермен за нарушение на Уилиан Пачо срещу Луис Диас, не е трябвало да бъде давана.

Лудостта, която обхвана „Парк де Пренс“, като че ли остави съдийството на заден план. Въпреки това две решения предизвикаха дискусии след спиращия дъха сблъсък в първия полуфинален мач от Шампионската лига, спечелен от домакините с 5:4. Те засягат двете дузпи, отсъдени от швейцареца Сандро Шерер – по една за всеки отбор. Първата дойде в 17-ата минута в полза на Байерн за нарушение на Пачо срещу Луис Диас. ВАР потвърди решението на главния съдия. Според Едуардо Итуралде Гонсалес обаче съдийската бригада е сгрешила и не е трябвало да наказва защитника на парижани.

„Защитникът нямаше нужда да пада на земята, анализира той в коментар, цитиран от “Спорт”. - Мисля, че Луис Диас търсеше контакта. За да се отсъди дузпа, това е много леко нарушение. Луис Диас влиза в зоната на Пачо. Това е по-скоро „дузпа“, предизвикана от нападателя, отколкото от защитника.“

Бившият испански рефер изрази съжаление, че подобно отсъждане е повлияло на мач от такава важност. Хари Кейн не сгреши при изпълнението на наказателния удар и позволи на Байерн да открие резултата.

Срещата обаче завърши с победа за парижани с 5:4, постигната отчасти благодарение на друга спорна дузпа. ВАР извика съдията да преразгледа ситуация, при която центриране на Усман Дембеле беше спряно с ръка от Алфонсо Дейвис в добавеното време на първото полувреме. Въпреки че топката първо докосна тялото на канадския защитник, преди да отскочи в ръката му, това правило вече не е в сила и дузпата беше отсъдена и реализирана от Усман Дембеле.

„Трябва да прегледам отново дузпата“, коментира защитникът Йонатан Та след мача. „Имаше едно-две леки нарушения, които не разбрах. Но се справихме добре със ситуацията и това няма да ни спре, ще продължим напред.“

За този мач швейцарският съдия Сандро Шерер трябваше да работи без двамата си обичайни асистенти, които бяха болни. Всички длъжностни лица, които го подпомагаха, бяха испанци: Гуадалупе Порас и Анхел Невадо като асистенти, Карлос Дел Серо Гранде като ВАР съдия, Хил Мансано като четвърти съдия и Куадра Фернандес като асистент ВАР съдия. Тяхната роля беше решаваща не само при дузпите, но и при гола на Луис Диас, който първоначално беше отменен заради засада, а след това зачетен след намесата на видеотехнологията.

