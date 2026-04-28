Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Завършването на строежа на стадион "Българска армия" изглежда все по-близо. Последните кадри, заснети с дрон, показват, че асфалтирането на пешеходните алеи покрай съоръжението продължава с пълна сила, като вече е положена настилката по централната пътека пред сектор "А".

Продължават и процесите по озеленяването на пространството около стадиона, като при сектор "Б" са създадени дупки в почвата за засаждането на дървета. Ръководството на ЦСКА спази своето обещание и опроверга природозащитниците, които смятаха, че ще има много изкоренени дървета и съсипана растителност.