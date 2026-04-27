Витанов и Старокин без обвинения към Христо Янев

Петър Витанов, който бе част от едно велико поколение на ЦСКА (заедно със Стоичков, Пенев и Костадинов), бе гост в актуално студио Дерби. Темата на дискусията бе съботното дерби между сини и червени, спечелено от Левски с 3:1. Другият участник в дебата бе бившия играч на тима от Герена Орлин Старокин. Двамата не обвиниха Христо Янев за стартовия състав на червените, който предизвика много коментари от страна на фенове и други специалисти.

„Футболистите на ЦСКА играха слабо, нищо не играха! Най – странното е, че те имаха инициатива в първите 30 минути и поведоха в резултата. След това без причина прехвърлиха инициативата на Левски. Направиха отчайващи грешки за головете. А причината вероятно Янев я знае. Имаш безумна грешка на вратаря на Левски и да не се възползваш от ситуацията, за да вкараш втори гол и да приключиш мача... Не мога да се съглася, че може да бъде подценен мач с Левски. Абсурд! Не съм и съгласен, че Янев е играл с резерви, тъй като поне петима от стартовия състав редовно играят за ЦСКА. Не мога да приема, че има резерви в ЦСКА и Левски. Не трябва да има такова нещо. Получаваш шанс и играеш на пълни обороти. Особено в дербито. Ако Левски не е дразнител за ЦСКА, кой да е? Дунав Русе ли? Но не трябва да хвърляме изцяло вината на Янев. Все пак това е негово решение, той най-добре е запознат със ситуацията. Янев е дал възможност на другите и те трябва да оправдаят това доверие. Когато не оправдаваш доверието, значи не ставаш за ЦСКА“, коментира Витанов.

„Левски най-заслужава да бъде на това първо място. Причината е, че Левски през цялата година показа едно сериозно постоянство. Имаше и лъкатушения, но определям сезона на сините като доста добър. Веласкес наложи добър стил на игра, ала за разликата от други години футболистите показаха, че са много сплотени. Трябва да кажа, че този успех се дължи главно и благодарение на Сираков. Казвам това от гледната точка на човек, който се върна в първите дни на Сираков, когато по четири месеца не получавахме пари. Колкото до дербито миналата седмица, то мисля, че Левски бе скован в първите минути. След това обаче нещата се промениха. Не мога да виня Светльо Вуцов, тъй като това е колективна грешка при гола на ЦСКА. След 25-та минута Левски стабилизира играта си и върна познатия стил. Да, имаше и късмет при първия гол, но след това сините се успокоиха и стигнаха до успеха. Колкото до решението за състава на ЦСКА от страна на Янев, то си мисля, че ако червените отстранят Лудогорец и след това спечелят Купата всичко ще бъде забравено“, пък е мнението на Старокин.