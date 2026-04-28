Левски с 12-ти обрат срещу ЦСКА в историята на съперничеството

През изминалия уикенд Левски победи ЦСКА след обрат за 12-ти път. „Червените“ от своя страна доста по-рядко са успявали да внесат прелом в резултат и досега в историята на големия сблъсък имат само пет спечелени мача от губеща позиция.

Левски трябваше да чака 9 години за такъв успех. За последно преди събота „сините“ обърнаха вечния си съперник на 4 март 2017. Тогава ЦСКА рано поведе с гол на Арсенио Нунеш, а Левски обърна с голове на Роман Прохазка от дузпа и на Давид Яблонски с глава след центриране от фал на Мехди Бурабия. Най-паметната победа на Левски – тази със 7:2 от 17 ноември 1968-а също е след обрат. Още във втората минута ЦСКА повежда с автогол на Иван Вуцов, който е записан на сметката на червения таран Петър Жеков. Първият обрат в историята на „сините“ пък е на 17 април 1964-а. Тогава ЦСКА води на почивката с гол на Никола Цанев, но след попадения на Александър Костов и Георги Аспарухов (първи негов гол в големия мач), Левски печели с 2:1

ЦСКА пък за последно спечели с обрат срещу Левски на 26 септември 2021. Тогава от 1:0 за „сините“ с гол на Георги Миланов със задна ножица, ЦСКА обърна до 2:1 с голове на Греъм Кери и Жорди Кайседо. Преди това обрат за ЦСКА нямаше 41 години. А именно от пролетта на 1980, когато „червените“ побеждават с 3:2. След 1:0 за Левски резултатът става 3:1 за ЦСКА, а може и да набъбне, но Иван Методиев пропуска дузпа. След това Емил Спасов намалява от друга дузпа и прави поражението на Левски по-почетно. „Червените“ са правили още два обрата през 1955 (първият в историята на дербито) и 1956 година, като и двата пъти обръщат мачовете от 1:0 до 1:3. Те имат и още един паметен обрат, но не в мач, който Левски е вкарал откриващия гол. Става дума за дербито през пролетта на 1960 година.