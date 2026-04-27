И сектор "Г" скочи срещу съдийския наряд за полуфинала - феновете с гневна декларация

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с остра позиция срещу съдийската бригада, определена от Българския футболен съюз да ръководи полуфиналния реванш за Sesame Купа на България с Лудогорец. От Северната трибуна стори това, след като по-рано през деня също същото стори ръководството на футболния клуб.

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

Публикуваме написаното от сектор "Г" без редакторска намеса:



"Армейци, броени часове преди реванша в сряда сме меко казано потресени, но не и изненадани от съдийското назначение на нашите добри приятели и откровени плазмодии от БФС. Неуважаемите господа Георги Давидов и Волен Чинков нееднократно са показвали двоен аршин и необективни критерии, ръководейки мачове на любимия ни отбор. Ще си каже човек, че определени гелосани субекти искат да се "подсигурят" с Купата след като демонстративно хвърлиха бялата кърпа в борбата за титлата и въпреки че игрово бяха смазани по всички параграфи в първия мач на "Хювефарма арена".



В този ред на мисли бихме искали да дадем гласност на малко факти, касаещи въпросните съдийски лица. Георги Давидов и Ангел Петричев са в доста добри приятелски отношения, като са виждани често заедно на различни места. Конфликт на интереси или просто силна мъжка любов, кой да знае? Волен Чинков от своя страна е сред най-приближените хора на вицепрезидента на БФС Атанас Фурнаджиев и негово протеже от доста време насам, а майката на помощникa му на VAR Венцислав Митрев се оказва съученичка на по-известния като "господина с куфарчето" Георги Караманджуков.



По принцип вярваме в красивите съвпадения в живота, но в случая по-скоро говорим за една добре развита и еволюирала през последното десетилетие човешка стоножка, предрешила не един или два мача в полза на когото трябва и когато трябва. Не и този път.



Обръщаме се директно към лицето, заемащо поста президент на БФС - не си играй с огъня, защото ще дойдем и за теб! Червената общност е доказала нееднократно, че когато се опитвате да я притиснете в ъгъла и смачкате с калните си безпросветни ботуши, обикновено щетите са само и единствено за вас. Готови сме на всякакви мерки и действия, включително и масови такива, които няма да ви се харесат, но няма да позволим да се гаврите с ЦСКА.



Все още имате време да преосмислите това решение или да носите всичките последствия от евентуални тенденциозни и неправилни действия на гореизброените лица в ущърб на любимия ни клуб.Призоваваме всички армейци, които обичат ЦСКА, да бъдат в сряда на стадиона. Нека задушим и последните издихания на един залязващ проект и да кажем на откровено корумпираните пиявици от БФС, че тяхната просто няма да я бъде! Ще дойде време за равносметки и анализи на свършеното досега, но в сряда трябва заедно като един да се преборим за това, което ни се полага!



НАПРЕД, НАПРЕД, НАПРЕД ЧЕРВЕНИТЕ!".