Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

Бразилският съд публикува списък с кредиторите на Ботафого и им даде 15 дни за обжалване, ако не са съгласни със сумите, представени от южноамериканския гранд. Сред тях фигурира и Лудогорец. Ботафого е признал, че дължи още 6 171 280 евро на 14-кратния шампион на България за трансфера на Руан Секо през зимата на 2025 година.

Публикуваните дългове на клуба възлизат на над 150 млн. евро, като основно кредиторите са от Европа, но най-голямата сума се дължи на МЛС - над 32 млн. евро.

Ето предоставеният от съда списък:



На МЛС за Алмада - 32 086 314 евро

GDA Luma (дружество) - 31 229 040 евро

Нотингам - 19 811 918 евро

На Бенфика за Артур Кабрал - 11 078 154 евро

MBE Bank Европа - 10 593 747 евро

На Зенит за Артур - 9 240 153 евро

OL Brazil - 8 113 595 евро

MBE Bank Лондон - 7 479 789 евро

На Сантос за Джон - 6 739 652 евро

На ЛУДОГОРЕЦ за Руан Секо - 6 171 280 евро

На Удинезе за Матеус Мартинс - 5 670 635 евро

Олимпик Лион - 4 858 839 евро

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