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ЦСКА има 12 месеца да разреши сериозен казус, който касае всички елитни БГ отбори

  • 11 юни 2026 | 17:14
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Отборът на ЦСКА има 12 месеца, за да се справи със сериозен проблем, свързан с ново правило на БФС. През този сезон всеки клуб от efbet Лига е задължен да започва с поне един български състезател до 23 години и той трябва да е на терена минимум едно полувреме.

ЦСКА е може би единственият роден топ клуб, който няма проблем да спази това правило. На него отговарят титулярният централен защитник Теодор Иванов (догодина по това време ще е на 23 години), халфът Петко Панайотов (на 20 юли навършва 21 години), който също често попада в състава, и обещаващият вратар Даниел Николов (през декември навършва 21 години).

От сезон 2027/2028 обаче правилото за възрастта пада на 21 години. Т.е. нито един от споменатите няма да отговаря на критерия.

Именно поради тази причина ЦСКА ще трябва да намери поне трима млади български футболисти, които след 12 месеца да стават за титуляри в представителния тим. Най-вероятно един от тях ще е Алекс Тунчев, но се търсят поне още двама, защото винаги може да се стигне до контузия или наказание.

Общо взето в положението на "червените" са почти всички елитни клубове, особено по-богатите, които разполагат със само един сезон, за да открият отнякъде таланти до 21 години и те да заиграят на ниво най-късно след година в титулярния състав.

Друг важна очертаваща се дилема е как ще се процедира с талантите, когато навършат 21 години - дали ще бъдат заменени от по-млади футболисти и захвърлени из долните дивизии, или ще получат истинска интеграция в клубовете? Т.е. следващите таланти няма да заемат техните или на по-опитен българин места, а на някои от чужденците в отбора.

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