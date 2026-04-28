  3. Вече е сигурно: Милитао претърпя успешна операция и пропуска Световното

Вече е сигурно: Милитао претърпя успешна операция и пропуска Световното

  • 28 апр 2026 | 16:36
  • 446
  • 0

Защитникът на Реал Мадрид Едер Милитао претърпя успешна хирургическа интервенция във Финландия. Новината беше потвърдена от клуба с официално съобщение.

Нашият играч Едер Милитао беше опериран успешно днес поради разкъсване на проксималното сухожилие на бедрения бицепс на левия крак. Операцията беше извършена от доктор Ласе Лемпайнен под надзора на медицинските служби на Реал Мадрид. Милитао ще започне своя процес на възстановяване през следващите дни“, се казва в изявлението на испанския гранд.

Бразилският национал е взел решението да се подложи на операция след период на обмисляне, през който е разглеждал и възможността за консервативно лечение. Този алтернативен подход би съкратил значително времето му извън терените до около пет седмици.

Въпреки че консервативният метод вероятно щеше да му позволи да участва на Световното първенство с Бразилия, той е носел много по-висок риск от повторна контузия. С преминаването през операция този риск е значително намален, но се очаква възстановяването на Милитао да продължи между пет и шест месеца.

Милитао претърпя и две сериозни травми на коляното през последните години. Само през този сезон той пропусна вече 23 двубоя на Реал Мадрид заради контузии. Така бразилецът, също като сънародника си и съотборник в "лос бланкос" Родриго, няма да е на линия за селекционера на Бразилия Карло Анчелоти на Мондиал 2026.

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

