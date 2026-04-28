Вече е сигурно: Милитао претърпя успешна операция и пропуска Световното

Защитникът на Реал Мадрид Едер Милитао претърпя успешна хирургическа интервенция във Финландия. Новината беше потвърдена от клуба с официално съобщение.

Parte médico de Militão.https://t.co/Ul1xP4ltzW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 28, 2026

„Нашият играч Едер Милитао беше опериран успешно днес поради разкъсване на проксималното сухожилие на бедрения бицепс на левия крак. Операцията беше извършена от доктор Ласе Лемпайнен под надзора на медицинските служби на Реал Мадрид. Милитао ще започне своя процес на възстановяване през следващите дни“, се казва в изявлението на испанския гранд.

Бразилският национал е взел решението да се подложи на операция след период на обмисляне, през който е разглеждал и възможността за консервативно лечение. Този алтернативен подход би съкратил значително времето му извън терените до около пет седмици.

Въпреки че консервативният метод вероятно щеше да му позволи да участва на Световното първенство с Бразилия, той е носел много по-висок риск от повторна контузия. С преминаването през операция този риск е значително намален, но се очаква възстановяването на Милитао да продължи между пет и шест месеца.

Милитао претърпя и две сериозни травми на коляното през последните години. Само през този сезон той пропусна вече 23 двубоя на Реал Мадрид заради контузии. Така бразилецът, също като сънародника си и съотборник в "лос бланкос" Родриго, няма да е на линия за селекционера на Бразилия Карло Анчелоти на Мондиал 2026.

Снимки: Imago