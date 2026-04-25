ЦСКА срещу Левски за начало на плейофите! Очаквания, шествия и съставите за дербито
  Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

  • 25 апр 2026 | 14:52
Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

Бранителят на Реал Мадрид и националния тим на Бразилия Едер Милитао ще се оперира, заради което ще пропусне предстоящото Световно първенство, съобщи журналистът Михел Анхел Диас от “Кадена Копе”.

Опитният футболист има проблем със задната част на бедрото левия крак още от мач срещу Селта през декември. Срещу Алавес преди дни раната му се е отворила наново, заради което се налага операция.

От началото на сезона Милитао е пропуснал вече 23 двубоя на Реал Мадрид заради контузии. Независимо от това селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти планираше да разчита на него на световните финали.

Предстои да се разбере колко точно време ще е нужно на 28-годишния бразилец, за да се завърне в игра.

Мач, какъвто не е виждан от 60 години и заради който се спи пред стадиона!

Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

Контузия изплаши Мбапе преди Мондиал 2026

ПСЖ ще загрява срещу удобен съперник за дуела с Байерн

Може ли Майнц 05 отново да препъне баварската машина?

Барселона няма да подцени коравия Хетафе

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

11-те на ЦСКА и Левски, "червените" с много резерви, "сините" с трима дефанзивни халфа и без таран

Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

