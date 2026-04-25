Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

Бранителят на Реал Мадрид и националния тим на Бразилия Едер Милитао ще се оперира, заради което ще пропусне предстоящото Световно първенство, съобщи журналистът Михел Анхел Диас от “Кадена Копе”.
Опитният футболист има проблем със задната част на бедрото левия крак още от мач срещу Селта през декември. Срещу Алавес преди дни раната му се е отворила наново, заради което се налага операция.
От началото на сезона Милитао е пропуснал вече 23 двубоя на Реал Мадрид заради контузии. Независимо от това селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти планираше да разчита на него на световните финали.
Предстои да се разбере колко точно време ще е нужно на 28-годишния бразилец, за да се завърне в игра.