  Реал обяви официално диагнозата на Милитао, ясно е колко ще отсъства

  • 19 ное 2025 | 16:37
Реал Мадрид официално обяви, че Едер Милитао има травма на аддукторния мускул на десния крак, получена по време на контролата на Бразилия с Тунис. От “Сантиаго Бернабеу” не посочват колко време точно ще отсъства централният бранител, но според “Марка” той ще бъде извън строя за две седмици, което е сравнително добра новина на фона на прогнозите, появили се в част от мадритските медии тази сутрин.

Ако предположението е вярно, това означава, че Милитао ще пропусне поне три мача - срещу Елче, Олимпиакос и Жирона. Целта за момента е да бъде на разположение за мача с Атлетик Билбао на 3 декември, добавя "Марка". Според “Ас” обаче по-вероятно е бразилецът да пропусне и срещата с Атлетик и да получи известно игрово време в мача със Селта, като голямата цел е да бъде на 100% готовза домакинството срещу Манчестър Сити на 10 декември.

Снимки: Gettyimages

