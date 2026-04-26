Мбапе ще премине прегледи утре, за да се разбере колко сериозно е състоянието му

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще се подложи на медицински преглед в понеделник, 27 април, за да се определи степента на контузията, която е получил при равенството 1:1 с Бетис в 32-ия кръг на испанската Ла Лига, съобщава Mundo Deportivo. Французинът поиска смяна в 81-ата минута. 27-годишният нападател беше заменен от Гонсало Гарсия. Френският национал има разтежение на подколянното сухожилие в левия крак. Нападателят е изиграл 41 мача във всички състезания досега през сезон 2025/26, отбелязвайки 41 гола и давайки 6 асистенции.

Контузия изплаши Мбапе преди Мондиал 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages