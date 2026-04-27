Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

От Реал Мадрид вече са осъществили контакт с Лионел Скалони с идеята евентуално той да стане наставник на тима, съобщава “Кадена Копе”. Специалистът, който изведе Аржентина на световния връх през 2022 година, продължава да е начело на южноамериканците и в момента се подготвя за Мондиала през идното лято.

Той обаче има договор с аржентинската федерация само до края на календарната година, което е предпоставка да напусне дори още след световните финали. Това съвпада с плановете на Реал Мадрид, където има вероятност да заменят настоящия временен треньор Алваро Арбелоа. Под ръководството на последния “кралете” вече са на 11 точки зад Барселона, а и като цяло останаха без трофей през кампанията.

Юрген Клоп, Дидие Дешан и Маурисио Почетино са част от другите спрягани опции пред президента на “белите” Флорентино Перес.