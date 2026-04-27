Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

  • 27 апр 2026 | 13:50
От Реал Мадрид вече са осъществили контакт с Лионел Скалони с идеята евентуално той да стане наставник на тима, съобщава “Кадена Копе”. Специалистът, който изведе Аржентина на световния връх през 2022 година, продължава да е начело на южноамериканците и в момента се подготвя за Мондиала през идното лято.

Той обаче има договор с аржентинската федерация само до края на календарната година, което е предпоставка да напусне дори още след световните финали. Това съвпада с плановете на Реал Мадрид, където има вероятност да заменят настоящия временен треньор Алваро Арбелоа. Под ръководството на последния “кралете” вече са на 11 точки зад Барселона, а и като цяло останаха без трофей през кампанията.

Юрген Клоп, Дидие Дешан и Маурисио Почетино са част от другите спрягани опции пред президента на “белите” Флорентино Перес.

Ман Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле

Спалети: Трябваше да сме предпазливи, битката ще е до самия край

Алегри: Можем да бъдем доволни от точката

Макфарлейн: Момчетата показаха колко много искат да спечелят мача

Рен запази петото място след успех над Нант

Венци Стефанов: Продавам Славия!

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

