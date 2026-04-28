  3. Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

След като се сбогува с Купата на краля още на осминафиналите и с Шампионската лига на четвъртфиналите, Реал Мадрид изостава на цели 11 точки от лидера Барселона в Ла Лига, макар и да заема второто място. Очевидно е, че след такъв сезон са необходими значителни промени в отбора. Вестник „Мундо Депортиво“ дори писа за „чистка в съблекалнята“, която може да засегне до девет играчи. Всичко сочи, че треньорът Алваро Арбелоа също ще се раздели с отбора.

„Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е решил да смени треньора в края на сезона. „Лос Бланкос“ вече работят по намирането на наследник на Алваро Арбелоа и искат да подпишат договор с топ треньор“, информира в социалната мрежа X известният журналист Николо Скира.

Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор
Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

В момента е трудно да се определи името на неговия потенциален наследник. Реал Мадрид мечтае за Юрген Клоп, но изглежда, че той самият все още не обмисля завръщане на треньорската скамейка.

От друга страна, Мигел Анхел Диас от радио COPE, който е добре запознат със случващото се в Реал, съобщи, че фаворит може да бъде Маурисио Почетино. В момента той води националния отбор на САЩ, а договорът му изтича след Световното първенство.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защо Манчестър Юнайтед излезе с написа (RED) на фланелките си в мача с Бренфорд?

Защо Манчестър Юнайтед излезе с написа (RED) на фланелките си в мача с Бренфорд?

  • 28 апр 2026 | 02:02
  • 254
  • 0
Карик: В този период от годината най-важни са резултатите

Карик: В този период от годината най-важни са резултатите

  • 28 апр 2026 | 01:35
  • 233
  • 0
Норвегия поиска премахване на наградата за мир на ФИФА

Норвегия поиска премахване на наградата за мир на ФИФА

  • 28 апр 2026 | 01:03
  • 323
  • 2
Зверев се справи с корав французин в Мадрид

Зверев се справи с корав французин в Мадрид

  • 28 апр 2026 | 00:43
  • 245
  • 0
Еспаньол и Леванте с нежелано реми

Еспаньол и Леванте с нежелано реми

  • 28 апр 2026 | 00:06
  • 312
  • 0
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 12801
  • 34
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 71390
  • 257
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 12801
  • 34
Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 18061
  • 9
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 11886
  • 38
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 15515
  • 18
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 19307
  • 38