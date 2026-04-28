Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

След като се сбогува с Купата на краля още на осминафиналите и с Шампионската лига на четвъртфиналите, Реал Мадрид изостава на цели 11 точки от лидера Барселона в Ла Лига, макар и да заема второто място. Очевидно е, че след такъв сезон са необходими значителни промени в отбора. Вестник „Мундо Депортиво“ дори писа за „чистка в съблекалнята“, която може да засегне до девет играчи. Всичко сочи, че треньорът Алваро Арбелоа също ще се раздели с отбора.

„Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е решил да смени треньора в края на сезона. „Лос Бланкос“ вече работят по намирането на наследник на Алваро Арбелоа и искат да подпишат договор с топ треньор“, информира в социалната мрежа X известният журналист Николо Скира.

Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

В момента е трудно да се определи името на неговия потенциален наследник. Реал Мадрид мечтае за Юрген Клоп, но изглежда, че той самият все още не обмисля завръщане на треньорската скамейка.

От друга страна, Мигел Анхел Диас от радио COPE, който е добре запознат със случващото се в Реал, съобщи, че фаворит може да бъде Маурисио Почетино. В момента той води националния отбор на САЩ, а договорът му изтича след Световното първенство.

