Лош ден за Реал Мадрид: край на сезона за Арда и Милитао

  • 23 апр 2026 | 14:19
Двама от основните играчи на Реал Мадрид - Арда Гюлер и Едер Милитао, ще пропуснат оставащите мачове до края на сезона. Причината са мускулни контузии в двуглавия бедрен мускул, като при турския талант травмата е в десния крак, а при бразилския защитник – в левия. Очаква се възстановяването им да отнеме между три и четири седмици.

Проблемът при Арда Гюлер е възникнал по време на днешната тренировка на отбора преди двубоя с Бетис, а Милитао напусна с болки срещу Алавес във вторник.

Младият талант е усетил мускулен дискомфорт, поради което е останал във фитнеса и не е взел участие в заниманието с групата. След проведените обстойни медицински прегледи, клубът официално съобщи диагнозата – мускулна травма в бицепса на десния крак.

Подобно на Гюлер, бразилският централен защитник също е преминал ядрено-магнитен резонанс, който е потвърдил идентична контузия, но в левия крак. Така и той приключва участието си в кампанията.

Положителната новина за треньорския щаб е свързана със състоянието на Раул Асенсио, който вече е по-добре. Той се е възстановил напълно от тежкия стомашно-чревен проблем, който го измъчваше и заради който дори влезе в болница. Очаква се бранителят да попадне в групата за мача срещу „зелено-белите“, макар и да остане на резервната скамейка.

