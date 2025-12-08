Популярни
Вход / Регистрирай се
Милитао отново ще отсъства дълго

  • 8 дек 2025 | 15:21
  • 1636
  • 2

Поредната контузия на Едер Милитао отново се оказа тежка. От клуба обявиха, че бразилецът има разкъсване на бедрения бицепс на левия крак със засягане на проксималното сухожилие. Според испанските медии това ще извади Милитао от игра между три и четири месеца, като е по-вероятно той да се завърне през април 2026 година.

Бразилецът беше заменен още в 24-тата минута на вчерашния двубой със Селта, като напусна терена, подкрепян от двама от членовете на медицинския щаб на “белите”. Това е третата травма на Милитао само от началото на сезона, а в последните две години той два пъти късаше кръстни връзки, заради които пропускаше по-голямата част от съответните кампании.

Преди няколко дни стана ясно, че друг бранител на Реал - Трент Александър-Арнолд, ще пропусне поне два месеца заради контузия. Алонсо не може да разчита и на Карвахал, Хаусен, Алаба и Менди, които също лекуват травми. Фран Гарсия и Алваро Гарсия пък са с червени картони от вчерашната среща със Селта и ще бъдат наказани в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages

