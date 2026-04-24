Моуриньо увери, че ще реши бъдещето си след края на сезона

Жозе Моуриньо ще реши след края на сезона дали да остане старши треньор на Бенфика. Според слухове през последните дни 63-годишният наставник може да се завърне в Реал Мадрид през лятото. В момента "белите" са водени от Алваро Арбелоа, за когото се очаква да напусне треньорския пост през лятото. Специалния беше начело на мадридчани между 2010 и 2013 година и спечели титлата, купата и Суперкупа на Испания.

Жорже Мендеш вече е предложил Моуриньо на Реал Мадрид

"Не искам да казвам нищо повече за бъдещето си. Вече споделих каквото имах да кажа за Бенфика и няма да правя други коментари. Всички знаят добре ситуацията. Когато сезонът приключи, ще имаме 10 дни, за да решим дали ще продължим, или ще се разделим. Вече казах каквото исках. Говорих достатъчно, може би дори повече от необходимото, така че няма нужда да добавям нищо. Не е нужно да го повтарям. Това е всичко", заяви треньорът на "орлите" по време на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages