  3. Арбелоа: Нарушението срещу Менди беше очевидно, но отговорните фактори не разбират от футбол

  • 25 апр 2026 | 01:11
Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа изрази остро недоволство от съдийството след равенството 1:1 с Бетис. Той разкритикува решението на рефера Сесар Сото Градо да зачете изравнителния гол на Ектор Белерин в 94-тата минута, въпреки очевидното нарушение на Антони срещу Ферлан Менди в атаката, предшестваща попадението.

„За мен всичко е напълно ясно. В подобни ситуации не е нужно голямо усилие – дори леко да загубиш равновесие, ще паднеш. За да разбереш това, трябва поне малко да си наясно с футбола, а тук е проблемът: много хора, особено тези, които взимат решенията, не разбират или нямат нужните познания“, заяви Арбелоа.

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

„Очевидно е, че в последните минути ни очакваше поредното разочарование, както се е случвало и в много други случаи. Не заслужавахме такъв резултат, защото създадохме положения. През първото полувреме имаше и абсолютно чиста дузпа, гол от която щеше да ни помогне да спечелим мача в края“, добави наставникът.

„Ако имаше ясна причина за това, че допускаме голове в края, щяхме да направим корекции. Когато битката е равностойна, такива ситуации се случват. Също така е факт, че нямахме особен късмет“, завърши треньорът на Реал Мадрид.

