Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

Продължителната небрежност на Реал Мадрид в крайна сметка доведе до това, че Ла Лига на практика е предрешена – в първенство, в което играчите отдавна сякаш спряха да вярват.

На „Ла Картуха“ тимът на Арбелоа излезе на терена с единствената мисия да не допусне резултатът да даде възможност титлата да бъде почти напълно решена в най-неприятния възможен сценарий. Да избегнат шампионското празненство на вечния съперник… или нещо почти толкова болезнено – да му отдават чест с шпалир в Ел Класико. Нямаше среден вариант, колкото и да се опитваха в белия клуб да го представят така.

Шампионско празненство или шпалир. Два образа, които дразнят по един и същи начин и отлично показват в какъв момент се намира всеки от двата отбора. А по средата стои един неизбежен въпрос: кое би боляло повече в представите на мадридистите? Испанският футбол, толкова привързан към неписаните си кодекси, е изправен пред безпрецедентна ситуация: никога досега един от двата гранда не е печелил математически титлата именно в Ел Класико.

Но този Реал Мадрид отдавна върви по различен път – такъв, който го отдалечи от постоянството, необходимо за борба за титлата. Разликата вече е девет точки, с реалната опасност да стане единадесет, ако Барселона изпълни задачата си срещу Хетафе. Кръг след кръг Ла Лига все повече се обагря в синьо и червено, докато реакцията на Реал така и не дойде. Дори евентуален срив на Барса вече не изглежда достатъчен, за да поддържа надеждата жива.

Принуден да не греши, отборът отново изпусна ключова възможност. Две точки остават на „Ла Картуха“ и тежат повече заради значението си, отколкото заради самата им стойност. Защото от другата страна Барселона на Флик вече започва да гледа на календара по съвсем различен начин… и без да страда толкова преди тежко гостуване като това в Хетафе. Реал Мадрид сякаш забрави да продължи да притиска вечния си съперник.

И така, почти неусетно, фокусът се измества. От битката за титлата към сметките кога тя ще бъде официално подпечатана. Победа на Барселона в този кръг отваря различен сценарий: отборът да стигне до Ел Класико в 35-ия кръг вече като шампион. С всичко, което това би означавало, и с въпросителната дали Реал Мадрид би приел ролята, която ще трябва да изиграе на терена на „Камп Ноу“.

Преди това обаче още много неща могат да се изяснят. Ако тимът на Ханзи Флик си свърши работата срещу Осасуна, а Реал не отговори срещу Еспаньол, 34-ият кръг ще остави титлата практически решена. Ако и двата отбора победят съперниците си, Барса може да отпразнува шампионската титла на своя стадион и пред своите фенове… побеждавайки Реал Мадрид в Ел Класико. Но футболът, капризен както малко други неща, сякаш е решен да отведе историята в една и съща точка. А там чака Ел Класико. Затова въпросът е неизбежен: шампионско празненство или шпалир?

Коментар на Хоел дел Рио за "Марка"

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages