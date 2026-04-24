Съставите на Бетис и Реал Мадрид

Съставите на Бетис и Реал Мадрид

Тази вечер Бетис приема Реал Мадрид в първия мач от 33-ия кръг на Ла Лига. Сезонът върви към своя край и битката за титлата изглежда все по-решена, но въпреки това "белият балет" излиза за трите точки, с които да притисне лидера Барселона. Домакините на "Бенито Вийямарин", от своя страна, са в битката за Лига Европа и също не искат да губят точки. Още повече, че севилци са абсолютно безупречни в първенството на свой терен от началото на годината и все още не са усещали вкуса на загубата тук.

Мануел Пелегрини е избрал за този мач Ез Абде, Антони и Седрик Бакамбю да бъдат триото в предни позиции. В халфовата линия пък започват Пабло Форналс, Софиан Амрабат и Алваро Фидалго.

Алваро Арбелоа пък излиза с Браим Диас, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе в атака. Триото в средата на терена пък е съставено от Джуд Белингам, Тиаго Питарх и Федерико Валверде.

БЕТИС: Вайес, Белерин, Бартра, Натан, Рикардо, Амрабат, Форналс, Фидалго, Антони, Ез Абде, Бакамбю

РЕАЛ: Лунин, Трент, Рюдигер, Хаусен, Менди, Белингам, Питарх, Валверде, Диас, Мбапе, Винисиус

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Карлос Насар отново е златен!

Спартак (Варна) 1:1Берое, директен червен картон за домакините още в 4-тата минута,

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

