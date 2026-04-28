Флик иска да вземе Кукурея в Барселона

Ръководството на Барселона и новият треньор Ханзи Флик активно работят по плановете за предстоящия сезон, като приоритет е укрепването на отбора на ключови позиции. Според испанските медии, в полезрението на каталунския клуб е попаднало ново име от английската Висша лига.

Ханзи Флик иска възможно най-скоро да осигури първото лятно попълнение, за да има достатъчно време да интегрира новия играч в своята тактическа система. Основна цел, според наличната информация, е левият бек Марк Кукурея, който в момента играе за Челси.

Кукурея вече е оставил дълбок отпечатък в испанския футбол, което го прави идеален кандидат за завръщане в Ла Лига. Предишният му опит може да бъде от безценно значение за отбора на Барселона, който търси стабилност по фланговете.

Профилът на играч като Кукурея, известен с енергията, скоростта и офанзивните си способности, идеално се вписва в изискванията на модерния футбол, които Флик предпочита. Източници, близки до клуба, съобщават, че интересът е много конкретен и вече се обсъждат условията на потенциален трансфер.

Немският специалист настоява за играчи, които бързо могат да усвоят неговата футболна философия, а Марк Кукурея се смята за играч, който отговаря на тази концепция. Освен изпълнението на дефанзивни задачи, от него би се очаквал и значителен принос в атака, което е сегмент от играта, в който се справя отлично.

Въпреки че ръководството е наясно с финансовите ограничения, клубът се опитва да намери решение, което балансира между качеството и наличния бюджет. Кукурея се очертава като опция, която носи както опит, така и потенциал, което го прави сигурен избор за бъдещето.

Феновете с нетърпение очакват развръзката, надявайки се клубът скоро да официализира първия голям трансфер това лято. Въпреки че преговорите са в ранен етап, оптимизмът в клуба нараства. Ако се постигне споразумение, Барселона ще получи значително подсилване още в самото начало на подготовката за новия сезон.

Снимки: Gettyimages