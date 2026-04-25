Левски с бърз обрат срещу ЦСКА в края на полувремето - на живо след 1:2 на "Васил Левски"
Хетафе - Барселона (съставите)

Хетафе - Барселона (съставите)

Барселона гостува на Хетафе в среща от 32-рия кръг на Ла Лига. Мачът на “Колисеума” започва в 17:15 часа. При победа шампионите ще увеличат на 11 точки аванса си пред Реал Мадрид на върха и ще е въпрос на време да защитят титлата си.

Наставникът на каталунците Ханзи Флик залага на крилото на Рууни Бардагджи вместо контузения Ламин Ямал. Титуляр е и Жоао Кансело, който срещу Селта преди дни напусна с болки. Левандовски повежда нападението, а Маркъс Рашфорд пак е на пейката.

Футболистите на Хетафе не са за подценявани, защото имат седем победи в последните си десет двубоя в първенството, включително такава на “Бернабеу”.

В първата среща през сезона Барса разби столичани с 3:0 на свой терен.

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

ЦСКА 1:2 Левски, "сините" с обрат за три минути

Втора лига на живо: играят се четири мача

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Ливърпул 0:0 Кристъл Палас

Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

