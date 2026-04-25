Хетафе - Барселона (съставите)

Барселона гостува на Хетафе в среща от 32-рия кръг на Ла Лига. Мачът на “Колисеума” започва в 17:15 часа. При победа шампионите ще увеличат на 11 точки аванса си пред Реал Мадрид на върха и ще е въпрос на време да защитят титлата си.

Наставникът на каталунците Ханзи Флик залага на крилото на Рууни Бардагджи вместо контузения Ламин Ямал. Титуляр е и Жоао Кансело, който срещу Селта преди дни напусна с болки. Левандовски повежда нападението, а Маркъс Рашфорд пак е на пейката.

Футболистите на Хетафе не са за подценявани, защото имат седем победи в последните си десет двубоя в първенството, включително такава на “Бернабеу”.

В първата среща през сезона Барса разби столичани с 3:0 на свой терен.