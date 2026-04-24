Флик за контузията на Ямал: Ще е готов за Световното и ще се върне по-силен, трябва да си вземе поука

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното гостуване на Хетафе. Каталунците водят комфортно на върха с 9 точки при шест оставащи кръга, но бяха сполетяни от неприятната вест, че Ламин Ямал ще пропусне остатъка от сезона. Бижуто на Барса получи контузията при победата над Селта с 1:0.

За Хетафе

“Ако погледнеш последните десет мача, те биха били втори в класирането. Защитата им е много добра, имат своя собствена философия. Важното е да поддържаме подходящ ритъм и да не допускаме твърде много грешки. Всеки трябва да даде 100% за отбора и за останалите съотборници. Остават ни още шест мача и нашата цел е винаги да печелим, а утре няма да е лесно. Ще имаме необходимата класа и трябва да изиграем много добър мач”.

За контузията на Ямал

„Ситуацията не е лесна нито за нас, нито за него. И той ще трябва да се справи с нея и да се учи. Това беше първата му мускулна контузия и той е много фокусиран. Има мотивация. Ще бъде готов за Световното първенство и ще се върне по-силен.

🚨 Hansi Flick: "Lamine Yamal's injury? It's not easy, neither for us nor for him. We have to manage this situation, he also needs to manage and learn from it."



"I think he's more focused now. He knows it was his first muscular injury. What I feel is that he's refocused. He has… pic.twitter.com/M8GxSrCAcI — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 24, 2026

Той усети нещо след нарушението (срещу Селта), но не изглеждаше сериозно и реши да поеме отговорността. Въпреки това състоянието му се влоши, но трябва да имаш усещане за това. Никога преди не е имал мускулна контузия и това е част от процеса на учене. Това е още един опит за него, това е нещо, което трябва да научи – сигналите, които тялото ти изпраща. В началото на сезона също пропусна няколко мача и не се справихме зле.

Според мен, на неговата възраст, на 18 години, той се справя много добре. Беше подложен на голям натиск, това е третият или четвъртият въпрос (б.ред. - на пресконференцията) за Ламин. Всичко, което се случва с Ламин, засяга всички, създава се много шум. През последните седмици той беше на фантастично ниво и е уравновесен, умен, интелигентен играч, знае какво иска... и тази контузия го засяга, но реакцията му е нормална. Сега трябва да се съсредоточи върху възстановяването и това е, което иска да направи. Пожелавам му да изиграе фантастично световно първенство“.

🚨 Hansi Flick: "I think Lamine Yamal will be ready for the World Cup." pic.twitter.com/ID8CWgetBe — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 24, 2026

За зачестилите контузии

„Трябва да анализираме всичко. След края на сезона ще имаме достатъчно време. Ще прегледаме всичко и ще видим как да се подобрим. Не ни харесват контузиите, но ще се концентрирам върху следващия мач срещу Хетафе. Марк Бернал и Рафиня ще играят, когато са готови и тренират с отбора. Но засега не са се включили в груповите тренировки и никой от двамата не е на разположение за утре. Мисля, че следващата седмица, макар че трябва да гледаме ден за ден, ще имаме по-добри новини.“

🎙️Flick on Raphinha and Marc Bernal and their present situation in training.



🗣️: “Neither of them trained, and neither will be available tomorrow. Next week they will probably be better. We’ll see.” pic.twitter.com/426AY8KvcK — Barça Buzz (@Barca_Buzz) April 24, 2026

Гави и Рууни Бардагджи

“Гави е различен в сравнение с периода преди контузията. Той е по-съсредоточен, по-сдържан играч. Впечатлен съм от нивото му след контузията. Дава всичко от себе си. Винаги е в синхрон с отбора.

Бардагджи е готов, той винаги е готов, дори когато Ламин можеше да играе. Както казах на последната пресконференция, той е професионалист и тренира много добре. Утре ще видим дали ще започне като титуляр или ще влезе от резервната скамейка.“