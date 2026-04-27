Рашфорд иска само Барселона и е готов да направи всичко, за да остане

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд няма никакво намерение да играе отново за Манчестър Юнайтед, нито за който и да било друг клуб, различен от настоящия му. В името на тази цел 28-годишният англичанин е готов да намали сериозно заплатата си, твърди "Мундо Депортиво". Той е договорил личните си условия с каталунците още преди време, но сега е готов да направи още по-голяма отстъпка, само и само да остане в отбора. Големият проблем е, че Барселона не иска да плати сумата от 30 милиона евро, която бе включена в споразумението с Манчестър Юнайтед още преди преотстъпването под наем на нападателя. "Червените дяволи" пък нямат никакво намерение да намалят сумата.

Статистиката на Рашфорд в Барселона е доста убедителна. Той има 13 гола, 11 асистенции и е спечелил две дузпи за отбора си за 2333 игрови минути. Това означава, че има голов принос на всеки 89 минути игра. Ханзи Флик цени неговия принос, а Рашфорд не е притеснен, че е част от ротацията на германеца, защото е наясно, че се конкурира с офанзивни футболисти, които са с голяма класа.

Заплатата на Рашфорд в Манчестър Юнайтед е 325 000 паунда на седмица и въпреки че леко я намали през миналото лято, за да може да улесни преминаването си в Барселона, той ще бъде най-високоплатеният играч на "червените дяволи" при завръщането си на "Олд Трафорд", тъй като сегашният лидер по този показател Каземиро си тръгва. Това изобщо няма да се впише в политиката на сър Джим Ратклиф за свиване на разходите, така че Юнайтед също ще иска бърза раздяла с английския национал. Ако двата клуба не успеят да се разберат, Рашфорд ще трябва да продължи кариерата си другаде. Вчера се появи информация, че Тотнъм проявява интерес към него.

Желанието на футболиста е всичко около бъдещето му да бъде решено още преди Световното първенство, но това едва ли ще се случи.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Marcus Rashford does NOT want to return to Manchester United and wants to stay at Barcelona at all costs.



He is even willing to take a significant pay cut to remain at Barcelona.



However, Barcelona are not willing to pay €30M to Manchester United, which they… pic.twitter.com/q0OjxjnBks — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 27, 2026