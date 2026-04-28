Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

След като така и не успя да убеди Манчестър Юнайтед да намали цената на преотстъпеното ляво крило Маркъс Рашфорд, Барселона възнамерява да предложи нов едногодишен наем на играча, съобщават Флориан Плетенберг и Бен Джейкъбс, който спомена за този вариант още през януари.

Рашфорд иска само Барселона и е готов да направи всичко, за да остане

Както е известно, в сделката за настоящото преотстъпване на английския национал има включена опция за закупуване в размер на 30 млн. евро. От началото на годината каталунците се опитват да намалят тази сума, но срещата твърдия отказ на “червените дяволи”. От друга страна, самият Рашфорд желае да остане на “Спотифай Камп Ноу” и вече е договорил личните си условия, а освен това наставникът Ханзи Флик също иска да продължи да разчита на него.

През този сезон 28-годишният футболист е записал общо 45 мача с 13 гола и 13 асистенции за Барса.

Снимки: Gettyimages