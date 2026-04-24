  24 апр 2026 | 02:06
Деко се срещна с агента на защитник на Реал Сосиедад

Барселона проявява интерес към централния защитник на Реал Сосиедад Йон Мартин и разглежда още няколко варианта, в случай че не успее да привлече Алесандро Бастони от Интер.

Спортният директор на каталунците Деко е провел среща в сряда с агента на 20-годишния бранител. Младият талант е следен от редица водещи европейски клубове.

В договора на Йон Мартин е заложена освобождаваща клауза на стойност 50 милиона евро. Тази сума е значително по-ниска от тази, която Интер би поискал за Бастони.

Твърди се, че срещата между Деко и представителя на Йон Мартин е била с неофициален характер. Шефът на Барса не е отправял конкретно предложение, а целта му е била да проучи ситуацията около играча.

