Ямал е номер 1 в Ла Лига за този месец

Този път в Ла Лига решиха да обявят по-рано своите месечни награди, като причината за това е изтеглянето на мачовете от 33-тия кръг на испанския елит, които се изиграха още през тази седмица. За сметка на това, двубоите от предстоящия 32-ри кръг ще важат за призовите в първенството за май.

За най-добър играч беше избран Ламин Ямал от Барселона. Той не успя да се разпише при успеха с 2:1 над Атлетико Мадрид, но след това блесна с гол и две асистенции за погрома с 4:1 над Еспаньол, а също така реализира победното попадение за победата с 1:0 над Селта. Така крилото се пребори за отличието в конкуренцията на Ведат Муричи от Майорка, Карлос Солер от Реал Сосиедад, Лукас Бойе от Алавес и Федерико Виняс от Овиедо.

Наградата за най-добър футболист до 23 години отиде при друг играч на Барса, а именно бранителят Пау Кубарси. 19-годишният защитник записа пълни 270 минути в трите досегашни шампионатни успеха на своя тим през този месец.

FC Barcelona's back wall 🔥



Приза за номер 1 сред треньорите си заслужи Мартин Демикелис от Майорка. Неговият тим засега е непобеден през април, като в трите си поредни домакинства записа впечатляващ успех с 2:1 над Реал Мадрид, спечели с убедителното 3:0 над Райо Валекано и направи реми 1:1 с Валенсия.

The captain of the ship!



За волето, с което оформи крайното 4:1 срещу Еспаньол, крилото на Барселона Маркъс Рашфорд получи наградата за гол на месеца, а тази за най-добро спасяване беше присъдена на вратаря на Жирона Пауло Гасанига, който отрази опасен шут на Федерико Валверде от Реал Мадрид при равенството 1:1 между двата отбора.

A rocket goal 🚀



Elite between the posts. ✨



Снимки: Gettyimages