В Барселона няма да пришпорват възстановяването на Ямал

Барселона не иска да бърза с възстановяването на звездата си Ламин Ямал, съобщава каталунският вестник "Спорт" във вторник.

Нападателят получи контузия в бедрото, когато изпълняваше дузпа през първото полувреме при победата с 1:0 срещу Селта (Виго) в двубой от 33-ия кръг на Примера дивисион миналата седмица. Испанският национал ще пропусне останалата част от сезона, но най-вероятно ще може да играе за Испания на Световното първенство в Северна Америка през лятото.

В Барселона са обсъдили многократно и подробно ситуацията около Ямал с физиотерапевтите и целия лекарски екип. Приоритетът пред "синьо-червените" остава възстановяването на Ламин Ямал навреме за Мондиал 2026, а не прибързаното лечение, което може да доведе до усложнение на състоянието му.

Барселона категорично не желае да бърза с връщането на 18-годишния Ямал на терена. Испанският национал може дори да пропусне първите мачове на Испания в груповата фаза от Световното първенство, за да не бъдат поемани допълнителни рискове около лечението и възстановяването му. Целта пред треньорския щаб на Испания е Ямал да бъде във върхова форма за директните елиминации от шампионата в САЩ, Канада и Мексико.