В Барселона няма да пришпорват възстановяването на Ямал

В Барселона няма да пришпорват възстановяването на Ямал

Барселона не иска да бърза с възстановяването на звездата си Ламин Ямал, съобщава каталунският вестник "Спорт" във вторник.

Нападателят получи контузия в бедрото, когато изпълняваше дузпа през първото полувреме при победата с 1:0 срещу Селта (Виго) в двубой от 33-ия кръг на Примера дивисион миналата седмица. Испанският национал ще пропусне останалата част от сезона, но най-вероятно ще може да играе за Испания на Световното първенство в Северна Америка през лятото.

В Барселона са обсъдили многократно и подробно ситуацията около Ямал с физиотерапевтите и целия лекарски екип. Приоритетът пред "синьо-червените" остава възстановяването на Ламин Ямал навреме за Мондиал 2026, а не прибързаното лечение, което може да доведе до усложнение на състоянието му.

Барселона категорично не желае да бърза с връщането на 18-годишния Ямал на терена. Испанският национал може дори да пропусне първите мачове на Испания в груповата фаза от Световното първенство, за да не бъдат поемани допълнителни рискове около лечението и възстановяването му. Целта пред треньорския щаб на Испания е Ямал да бъде във върхова форма за директните елиминации от шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

Маркиньос: Всеки футболен фен обича подобни мачове

Компани: В реванша всичко може да се случи

Луис Енрике: Това е най-добрият мач, който някога съм ръководил

Кейн: Нашата публика ще ни помогне в реванша

Дембеле: Доволни сме от резултата

ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

