Барселона зачеркна няколко трансферни цели за лятото

Ръководството на Барселона продължава усилената си работа по подсилване на атаката. Въпреки че множество имена се свързват с клуба, реалността е, че голяма част от тях всъщност не попадат в полезрението на каталунците, разкрива „Mundo Deportivo“.

През последните седмици слуховете свързаха Барса с безброй футболисти с офанзивен профил. Медиите се възползваха от желанието на „кулес“ да привлекат ляво крило и централен нападател, за да поставят на масата огромен брой имена. Според последните информации обаче, много от тези играчи всъщност не представляват реален интерес за „блаугранас“.

Такъв е случаят с португалеца Бернардо Силва, чийто талант и опит са високо ценени, но той остава извън радара, тъй като играе предимно по десния фланг – зона, заета от безспорния титуляр Ламин Ямал.

Други, които също не се вписват в плановете, са португалецът Рафаел Леао и испанецът Виктор Муньос. Първият е отхвърлен заради слабия си ангажимент в защитни действия, а вторият – поради факта, че до голяма степен все още зависи от Реал Мадрид, който може да го откупи обратно, както и заради ограничения му опит на най-високо ниво. Приоритетът е да се привличат по-завършени играчи, тоест с повече опит, които да бъдат лидери в съблекалнята.

В крайна сметка, Барса няма намерение да хвърля мрежите си и върху португалското крило Педро Нето от Челси, нито върху младия бразилец Едуардо Консейсао от Палмейрас. Всъщност, в случая с последния се смята, че споменаването на евентуален каталунски интерес е по-скоро опит да се повиши изкуствено цената му.

