Барселона зачеркна няколко трансферни цели за лятото

Барселона зачеркна няколко трансферни цели за лятото

Ръководството на Барселона продължава усилената си работа по подсилване на атаката. Въпреки че множество имена се свързват с клуба, реалността е, че голяма част от тях всъщност не попадат в полезрението на каталунците, разкрива „Mundo Deportivo“.

През последните седмици слуховете свързаха Барса с безброй футболисти с офанзивен профил. Медиите се възползваха от желанието на „кулес“ да привлекат ляво крило и централен нападател, за да поставят на масата огромен брой имена. Според последните информации обаче, много от тези играчи всъщност не представляват реален интерес за „блаугранас“.

Такъв е случаят с португалеца Бернардо Силва, чийто талант и опит са високо ценени, но той остава извън радара, тъй като играе предимно по десния фланг – зона, заета от безспорния титуляр Ламин Ямал.

Други, които също не се вписват в плановете, са португалецът Рафаел Леао и испанецът Виктор Муньос. Първият е отхвърлен заради слабия си ангажимент в защитни действия, а вторият – поради факта, че до голяма степен все още зависи от Реал Мадрид, който може да го откупи обратно, както и заради ограничения му опит на най-високо ниво. Приоритетът е да се привличат по-завършени играчи, тоест с повече опит, които да бъдат лидери в съблекалнята.

В крайна сметка, Барса няма намерение да хвърля мрежите си и върху португалското крило Педро Нето от Челси, нито върху младия бразилец Едуардо Консейсао от Палмейрас. Всъщност, в случая с последния се смята, че споменаването на евентуален каталунски интерес е по-скоро опит да се повиши изкуствено цената му.

